Власти Москвы ощущают серьезную нехватку строителей

Бюджетные стройки Москвы ощущают острую необходимость в специалистах: несмотря на то, что на них занято 45-47 тыс человек, не хватает еще примерно 20 тыс строителей, - заявил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Из-за дефицита рабочих уже пришлось отсрочить ввод в эксплуатацию ряда объектов: "В частности, несколько домов в рамках программы реновации из-за дефицита отделочников были сданы позже изначально планируемых сроков", - отметил глава департамента, посетовав на нехватку около 8 тыс отделочников, передает "Интерфакс".

Столичные власти намерены в ближайшее время решить проблему нехватки рабочих, которых не получается привлечь из-за закрытых границ. Минстрой попросил правительство разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков. В конце января глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что механизм уже запущен.