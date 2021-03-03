В России снова выявили 10,5 тыс случаев коронавируса за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России заразились еще 10,5 тыс человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 10 535 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 316 (12,5%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 284, в Санкт-Петербурге - 962, в Московской области - 691. В Краснодарском крае 146 новых случаев, в Ставропольском крае - 93, в Кабардино-Балкарии - 69, в Крыму - 65, в Дагестане - 40, в Карачаево-Черкесии - 36, в Северной Осетии - 27, в Ингушетии - 21, в Чечне - 11, в Адыгее - 10.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число заражений в России достигло 4 278 750 случаев.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 694 человека, за все время - 3 853 734.

Умерли за сутки 452 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 87 348 человек.