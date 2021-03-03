В Грузии построят альтернативный путь к Верхнему Ларсу
Весной в Грузии начнут строить новый участок Военно-Грузинской дороги, который позволит сократить пробки на границе, регулярно возникающие зимой из-за угрозы схода лавин.
Дорогу построят на участке Квешети-Коби, также будет возведено шесть мостов и пять тоннелей. Новая дорога протяженностью 22,7 км станет объездом по пути к Верхнему Ларсу, передает Sputnik Грузия.
Дорога позволит сделать движение через границу бесперебойным.
О планах грузинских властей решить проблему Верхнего Ларса стало известно 19 января.
Вестник Кавказа
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