В Грузии построят альтернативный путь к Верхнему Ларсу

Весной в Грузии начнут строить новый участок Военно-Грузинской дороги, который позволит сократить пробки на границе, регулярно возникающие зимой из-за угрозы схода лавин.

Дорогу построят на участке Квешети-Коби, также будет возведено шесть мостов и пять тоннелей. Новая дорога протяженностью 22,7 км станет объездом по пути к Верхнему Ларсу, передает Sputnik Грузия.

Дорога позволит сделать движение через границу бесперебойным.

О планах грузинских властей решить проблему Верхнего Ларса стало известно 19 января.