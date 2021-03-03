В Ереване проходит встреча оппозиционеров с президентом Армении (ВИДЕО)

В резиденции президента Армении Армена Саркисяна началась встреча с лидерами "Движения по спасению Родины".

Во встрече участвуют объединенный кандидат на пост премьера от "Движения по спасению родины" Вазген Манукян, глава партии "Отечество" и бывший глава СНБ Артур Ванецян, представитель АРФД Арцвик Минасян и представитель Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, - сообщает издание "Пастинфо".

"Сейчас идем на встречу с президентом, после чего станет ясна позиция Армена Саркисяна, почему она изменилась. После этого я отвечу на вопросы", - рассказал Артур Ванецян, передает Sputnik Армения.

Напомним, накануне оппозиция потребовала встречи с главой государства, чтобы выяснить, почему изменилась позиция Армена Саркисяна в вопросе смещения начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.