Есть ли у Пашиняна стратегия

Окруженное со всех сторон руководство Армении пытается избрать для себя оптимальный вариант по преодолению политической изоляции. Перед правительством Никола Пашиняна стоит непростая задача: снизить градус народного порицания, выбив из рук так называемой оппозиции ее главный инструмент по выдавливанию премьера из политики - гнев общественности.

Псевдопатриотический блок армянской оппозиции избрал стратегию борьбы на истощение, согласно которой Пашинян должен дрогнуть и отказаться от поста главы правительства. Однако Пашинян не спешит уходить, поскольку не может гарантировать себе безопасное будущее в Армении и за ее пределами, принимая во внимание то, какая риторика звучит из уст его политических оппонентов. Идти на штурм власти никто не решается, тем более брать на себя ответственность за военный или конституционный переворот. Нелегитимная власть крайне уязвима, а среди существующих политических блоков послевоенной Армении нет силы, способной сплотить вокруг себя одновременно армию, общество, силовые ведомства, многочисленный чиновничий аппарат. Поэтому рвущимся к власти так называемым патриотам, реагирующим на любые кризисные моменты в отношениях между Пашиняном и разными ведомствами, остается лишь подогревать эмоциональное напряжение в обществе в надежде на то, что у партии Пашиняна в итоге сдадут нервы.

Позиции премьера нестабильны, и домыслы вокруг его скорого политического суицида должны были бы развеять внеочередные выборы. Но принимая во внимание то, что сейчас выборы для Пашиняна - довольно опасное мероприятие, премьер постарается увести общественное внимание от темы вероятной ротации власти. Этим был обусловлен лейтмотив прошедшего 1 марта митинга, проведенного сторонниками премьера в центре Еревана. Во время выступления Пашиняна все обратили внимание на его слова о необходимости проведения референдума по восстановлению полупрезидентской формы правления в Армении. Оппоненты припомнили главе Кабмина, как в январе 2020 года он критиковал эту форму правления.

Пашинян опытный политтехнолог, умеющий манипулировать общественным мнением. Казалось бы, неожиданное для послевоенной Армении предложение провести референдум по смене формы правления кажется неуместным, однако Пашинян не случайно анонсирует этот процесс на октябрь. Впереди весна и лето, благоприятное для уличных манифестаций время, которым оппоненты Пашиняна могли бы воспользоваться, окончательно блокировав работу правительства. Будет или не будет проведен заявленный референдум для Пашиняна сейчас неважно, поскольку эта очередная громкая политическая кампания, сродни тем конституционным реформам, которые он пытался претворить в жизнь буквально в прошлом году, до войны. Нынешняя кампания призвана убрать людей с улиц, создав в обществе иллюзию политического реформирования. В течение этого времени Пашинян непременно попытается внушить обществу, что его поспешный уход из политики не имеет для страны никакой практической выгоды.

Сложившаяся ситуация подталкивает в политические объятия Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Политика Саркисяна по-прежнему ограничивается попытками не допустить ассоциаций своего имени с тем или иным политическим блоком. Он занял нейтральную позицию в конфликте между премьером и генералитетом. При этом Саркисян держится особняком, но в случае смещения Пашиняна, может оказаться ненужной фигурой на политическом поле Армении.

Так или иначе в течение весны-лета Пашиняну предстоит приложить максимум усилий, чтобы не допустить популяризации идеи реставрации власти сепаратистов, чтобы имя второго президента Роберта Кочаряна не стало актуальным для послевоенной Армении. Кочарян - наиболее опасный оппонент Пашиняна, который готов хладнокровно выжидать проведения очередных либо внеочередных выборов главы государства. Сумеет ли Кочарян к тому времени избавиться от уголовного преследования неизвестно, как неизвестно и то, выдвинет ли он в обозримом будущем свою кандидатуру.