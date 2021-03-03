"Аэрофлот" не намерен прекращать полеты в 26 городов России
В российской авиакомпании "Аэрофлота" опровергли информацию о прекращении полетов в 26 российских городов.
Ранее "Известия" писали, что согласно данным системы бронирования авиабилетов, перевозчик перестанет в 2021 году летать в 26 пунктов - то есть сократит 46% внутренних направлений.
"Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно", - заявили в пресс-службе "Аэрофлота".
Маршрутная сеть компании включает 57 внутрироссийских направлений.
Вестник Кавказа
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