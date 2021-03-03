Новая объездная дорога в Павлодаре ударит по экологии (ВИДЕО)

Казахстанские экологи бьют тревогу: министерство индустрии и инфраструктурного развития страны утвердило проект строительства новой объездной дороги Павлодара, предусматривающий снос 220 дачных участков и вырубку 19 тыс деревьев, - сообщает Первый канал "Евразия".

"На сегодня существует "западный обход" города Павлодара. Теперь будем строить "восточный обход". В итоге весь транзитный поток может не заезжать в город", - рассказал директор Павлодарского филиала НК "Казавтожол" Акылбек Кабылдинов, цитирует его Sputnik Казахстан.

12 лет назад рассматривался другой вариант строительства дороги – в обход дачных участков и промзоны, но эта трасса была бы длиннее на 14 километров и обошлась бы на 10 млрд тенге дороже, поэтому ее решили строить в ущерб экологии, пустив "под нож" 23 га леса и 243 дачных участка горожан. Экологи и владельцы выступили против такого решения властей.

"Компенсация 19 тысяч деревьев составляет более 11 миллионов тенге, на каждое взрослое дерево приходится всего 500 тенге. Где же у нас экономия, если вырубленное взрослое дерево оценивается в 500 тенге, а саженец, который неизвестно, вырастет или нет, стоит более 13 тыс?", - высказалась эколог Марина Поух.

Невелика компенсация и за снесенные дачные дома: земельные участки в таких садоводствах будут за 400-500 тыс тенге, и на это согласились лишь 30 владельцев дач из 243, отмечает СМИ.