Хабиб Нурмагомедов: мусульманам нужно брать пример с пророка Мухаммеда, а не с меня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не хочет быть примером личности для мусульманского мира. Об этом он рассказал в интервью Esquire.

"Это тяжело для меня. Меня ставят в пример, и это меня беспокоит. Я бы хотел, чтобы люди видели во мне пример спортсмена, который чего-то добился. Я не хочу, чтобы меня приводили в пример, как мусульманина. Меня это очень раздражает", - поведал спортсмен.

Он подчеркнул, что в исламе уже есть с кого брать пример. "Это человек, который ходил среди нас, при этом был таким же человеком, как и все остальные - пророк Мухаммед", - сказал Хабиб.

По его словам, он берет пример с пророка Мухаммеда, и остальным мусульманам нужно это делать то же самое, а не брать пример с него или других известных личностей.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.