Донские власти готовят смягчение коронавирусных ограничений

Ростовскую область ждут послабления в коронавирусных ограничениях, - анонсировал донской губернатор Василий Голубев.

Анонсируемые послабления затронут работу медицинских учреждений, службы занятости населения, а также проведение спортивных соревнований. Также будет восстановлена работа амбулаторий, а запись на прием в учреждения здравоохранения организуют дистанционно, - передает "АиФ-Ростов".

Василий Голубев добавил, что предложения пока не приняты, и лишь обсуждаются.

Известно, что изменения не коснутся муниципалитетов, которые попали в "красную" зону - ограничения там даже могут ужесточить.