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В Армении выявили еще 360 случаев коронавируса

В Армении выявили еще 360 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Армении коронавирус подтвердился у 360 человек.

Общее число инфицированных с республике на 3 марта достигло 172 816, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Выздоровели с начала пандемии 163 906 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 202 человека, за сутки двое. Также 819 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки один.

В Армении с начала пандемии провели 739 116 тестов на выявление коронавируса.

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