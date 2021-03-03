Академик РАН объяснил, почему прививка от коронавируса может не подействовать

Люди сделаны не по какому-то шаблону, у каждого есть индивидуальные отличия, сказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, объясняя, почему у некоторых людей не появляются антитела после вакцинации

"Это говорит о том, что иммунологическая активность иная", - указал он, добавив, что у некоторых бывает быстрый иммунологический ответ, а у других иммунологической ответ запаздывает и достаточное число антител не появляется.

Также Горелов обратил внимание на то, что у организма остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом, передает РИА Новости.