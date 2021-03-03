Врач рассказал об опасности пресса "кубиками" для женщин

Излишняя прокачка мышц брюшного пресса у женщин может привести к проблемам с женским здоровьем, заявил главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин.

"Возможны различные нарушения менструального цикла, вплоть до аменореи, что может привести к нарушению фертильности и психологическим проблемам, снижая в итоге качество жизни", - сообщил врач Агентству городских новостей "Москва".

Кроме того, значительное снижение массы тела и прокачка мышц брюшного пресса нередко ведет к гормональному дисбалансу "в сторону относительной гиперандрогении - преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую", добавил Чуршин.

"Кубики" у женщин допустимы только в некоторых видах профессионального спорта, отметил врач.