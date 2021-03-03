Власти Симферополя начали проверку общественного транспорта

Дептранс Симферополя начал масштабную проверку автобусов всех городских переводчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.

Смотр стартовал накануне: "Во вторник мы выехали на конечную остановку Кара-Дениз, где проверили техническое состояние и внешний вид автобусов. Также проверялось соблюдение масочного режима и порядок проведения дезинфекции", – рассказала начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Волкова, передает "АиФ-Крым".

График проведения осмотра транспорта составлен с учетом соблюдения расписания маршрутов, - добавила Волкова.