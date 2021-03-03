Жителей Ставрополья ждет ураганный ветер со снегом

Жителей Ставрополья сегодня ждет резкое ухудшение погоды: обильные снегопады будут сопровождаться сильным ветром, скорость которого будет достигать 22 м/с, - предупредили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Накануне МЧС уже предупредило ставропольцев о неблагоприятных метеорологических явлениях, отметив, что утром на дорогах будет скользко.

"Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями работы транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП, кровли, слабо закрепленных и широкоформатных конструкций, нарушениями работы автодорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения", - цитирует спасателей "АиФ-Ставрополье".

По данным Ставропольского гидрометцентра сегодня, третьего марта, в крае будет от 0 до 5 тепла, в краевом центре – от 2 до 4 со знаком плюс со снегом, переходящим в дождь и сильным западным ветром.