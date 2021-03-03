Полиция Грузии задержала напавших на офис партии "Единое национальное движение"

Грузинские правоохранители по горячим следам поймали двух мужчин, которые подозреваются в повреждении офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" в городе Гори, пишет Sputnik Грузия.

Накануне неизвестные разбили стекла в окнах офиса оппозиционеров, забросав офис, в котором никого не было, камнями.

Задержаны 25-летний и 27-летний местные жители, сообщается на сайте МВД Грузии. Им грозит до трех лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи".