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Россияне получат коллективный иммунитет к коронавирусу к лету – Минздрав

Россияне получат коллективный иммунитет к коронавирусу к лету – Минздрав

Судя по темпам снижения инфицирования новым коронавирусом коллективный иммунитет к нему у россиян сформируется уже к нынешнему лету, - заявил сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, ну, может, с захватом июля месяца", - сказал Мурашко, передает РИА Новости.

Этот процесс существенно ускорит производство вакцин, которое в стране продолжает развиваться, - добавил министр.

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Вестник Кавказа

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