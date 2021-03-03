Россияне получат коллективный иммунитет к коронавирусу к лету – Минздрав

Судя по темпам снижения инфицирования новым коронавирусом коллективный иммунитет к нему у россиян сформируется уже к нынешнему лету, - заявил сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, ну, может, с захватом июля месяца", - сказал Мурашко, передает РИА Новости.

Этот процесс существенно ускорит производство вакцин, которое в стране продолжает развиваться, - добавил министр.