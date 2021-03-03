Стопка блинов к Масленице подорожала за год на 6%

В этом году приготовление блинов к Масленице обойдется на 6% дороже, чем в прошлом году, предупредила доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Мясникова.

Стоимость одного блина в этом году составит 5,5 рублей, стопки из 30 штук - 165 рублей.

"Несмотря на значительный рост цен на растительное масло, сахар-песок и яйцо куриное, принимая во внимание их небольшое количество в рецептуре, себестоимость одного блина выросла примерно на 6% по сравнению с предыдущим годом", - рассказала Мясникова Агентству городских новостей "Москва".

Эксперт отметила, что за год сахар в среднем подорожал на 64%, растительное масло - на 26,2%, яйца - на 18,1%.

"Остальные продукты питания "блинного набора" подорожали в пределах инфляционных ожиданий: сливочное масло - на 4%, молоко - на 3,6%. Стоимость основного компонента блинов - пшеничной муки - увеличилась на 15,4%", - добавила Мясникова.