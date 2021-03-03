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Президент Словакии: применение "Спутника V" ставит под вопрос правила медицины

Президент Словакии: применение &quot;Спутника V&quot; ставит под вопрос правила медицины

Президент Словакии Зузана Чапутова недовольна тем, что страна, по решению премьер-министра Игоря Матовича, решила приобрести и использовать российскую вакцину "Спутник V".

Российская вакцина пока не прошла регистрацию в Евросоюзе, однако Минздрав Словакии одобрил препарат к применению.

"Применение (в Словакии) российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан", - заявила президент, сообщает Словацкое радио.

Она добавила, что намерена уважать решение жителей страны, которые хотят привиться "Спутником V", но не будет пропагандировать использование вакцин, не прошедших процесс регистрации в ЕС.

В Словакии вакцинация "Спутником V" начнется через две недели, первая партия препарата уже доставлена.

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Вестник Кавказа

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