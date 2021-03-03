Парковаться в Москве можно будет бесплатно 8 марта
В Международный женский день в Москве станут бесплатными городские парковки.
"Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф - 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом", - говорится в сообщении столичного паркинга.
При этом 6 и 7 марта парковки будут работать в обычном режиме.
Напомним, 23 февраля парковки в городе также были бесплатными.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться