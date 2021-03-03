В России разработают свой стандарт "все включено"

Ростуризму получил поручение от вице-премьера Дмитрия Чернышенко разработать стандарты для оказания услуг по системе "все включено", пишет газета "Коммерсантъ".

Работа над стандартами отечественного "все включено" уже идет. До 5 марта Ростуризм должен решить, целесообразно ли включать в нацпроект мер по продвижению формата "все включено".

Сейчас в отелях по-разному понимают "все включено", где-то он подразумевает круглосуточную возможность поесть, где-то - пятиразовое питание, отели включают или не включают в формат алкоголь. Ростуризм выделит две категории: "все включено" и "ультра все включено" и пропишет стандарты для каждого.

Формат "все включено" интересен только большим отелям, где 100 и более номеров, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.