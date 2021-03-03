В среду в Москве будет тепло и пасмурно
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в среду 3 марта.
Как сообщает портал "Метеоновости", в среду столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.
"При облачной погоде с прояснениями местами пройдут слабые осадки. Максимальная температура воздуха в Москве от ноля до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказали метеорологи.
Порывистый ветер будет достигать 12-14 м/с.
Атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба.
Вестник Кавказа
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