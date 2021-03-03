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Госдеп: у США и Турции есть общие интересы в Сирии

Госдеп: у США и Турции есть общие интересы в Сирии

США и Турция продолжат совместную работу для продвижения общих интересов в Сирии, сказал во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"У нас есть общие интересы с турецкими партнерами касательно Сирии. Мы продолжим конструктивно работать с Турцией для достижения наших общих интересов в дальнейшем", - заявил Прайс, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по Идлибу, передает ТАСС.

В Сирии, где с 2011 года длится вооруженное противостояние между сторонниками и противниками правительства, находятся военные США и Турции. Также в стране, по приглашению легитимных властей, находятся российские военные.

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Вестник Кавказа

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