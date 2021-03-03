Посол РФ: Запад заинтересован в отрыве Беларуси от России

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев уверен, что интеграции России и Беларуси не входит в интересы Запада.

"Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и [Западу] нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество", - заявил он в программе "Успеть до полуночи" телеканала "Беларусь-1".

По словам Мезенцева, страны Запада, которые должны приглашать другие государства к диалогу, к снижению уровня напряжения, "выпячиваются на первый план угрозы, упреки", навязывание модели, с которой "должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают".

Дипломат подчеркнул, что такая политика это "тупиковый путь, который ничего не даст, но всех нас, и одну, и другую сторону, делает беднее".

В пример он привел попытку Европы влезть в дела Беларуси. "Один из примеров этому - решение президента Беларуси Александра Лукашенко обратиться к российскому руководству с проработкой вопроса о перевалке нефтепродуктов через российские порты", - отметил Мезенцев.