Илон Маск построит новый город в Техасе
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, возводит в Техасе новый город.
"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", - написал предприниматель в Twitter.
В новом городе будут хорошо относиться к собакам, даже глава города будет носить титул дожа (с итальянского "doge", напоминающее слово на английском "dog" - собака).
Также Маск сообщил, что площадь города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться