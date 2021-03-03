Илон Маск построит новый город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, возводит в Техасе новый город.

"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", - написал предприниматель в Twitter.

В новом городе будут хорошо относиться к собакам, даже глава города будет носить титул дожа (с итальянского "doge", напоминающее слово на английском "dog" - собака).

Также Маск сообщил, что площадь города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.