Россиянки назвали лучшие цветы на 8 Марта

Исследование онлайн-сервиса SuperJob показало, каким цветам россиянки будут особенно рады в Международный женский день.

Самыми популярными оказались тюльпаны - 23%. "Больше всех им были бы рады менеджеры по закупкам (39%), HR-менеджеры (35%), кладовщики (33%) и главные бухгалтеры (31%). Достаточно часто тюльпаны предпочитают также секретари, инженерно-технические работники (по 29%), врачи и учителя (по 28%)", - сказано в исследовании, пишет РИА Новости.

Розы заняли второе место - 21%, их ждут продавцы (33%), квалифицированные рабочие (27%), юристы (26%) и кладовщики (25%).

Пионам будут рады 7% россиянок, мимоза порадует 5%, ромашки - 5%, лилии - 4%, любые цветы - 4%, горшочные цветы - 3%, хризантемы - 3%, орхидеи - 2%.