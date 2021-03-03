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Легенда "Астаны" покинула команду

Легенда &quot;Астаны&quot; покинула команду

Капитан "Астаны" Ненад Эрич принял решение покинуть клуб перед началом нового сезона в связи с истечением контракта. Игровой номер 1 будет закреплен за футболистом и выведен из оборота, сообщает пресс-служба команды.

Эрич перешел в "Астану" в 2011 году, заняв место в воротах. За 10 сезонов в составе столичной команды голкипер 318 игр, став рекордсменом по числу сыгранных матчей.

Эричу принадлежит рекорд по количеству "сухих" матчей за клуб, а также он имеет в своем активе два результативных паса.

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Вестник Кавказа

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