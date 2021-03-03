В Италии выявили нигерийский штамм коронавируса, который не берут вакцины

В Брешии на севере Италии обнаружен нигерийский штамм коронавируса, это новая мутация, которая, судя по результатам исследований, не поддается существующим вакцинам.

"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", - рассказал президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, пишет агентство ANSA.

В настоящее время в Брешии, где прошлой весной была значительная вспышка коронавируса, растет заболеваемость, ужесточен карантин.

При этом в основном в Италии распространен британский штамм - 54-64% всех новых случаев, в начале февраля было менее 20%.

Специалисты в Италии говорят о наступлении "третьей волны" пандемии. Решено снова закрывать все школы и детские сады в "красных" зонах и придерживаться строгих карантинных мер.