Аномальное похолодание придет в европейскую часть России в выходные

По данным Гидрометцентра, в предстоящие выходные почти на всей территории европейской части России похолодает.

6 марта аномальное похолодание придет в Москву, Петербург и весь северо-запад России, в воскресенье он распространится значительно шире. Температура будет ниже нормы. В субботу в Москве днем около 5 градусов мороза, ночью - до 14. При этом все выходные в столичном регионе будет дуть сильный ветер, так что будет казаться, что температура еще ниже.

"В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В Северо-Западном федеральном округе будет холоднее нормы на 4-8 градусов, тоже самое и на севере Урала.

Похолодание не затронет только юг. "Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы", - добавил Вильфанд.

отметил метеоролог.