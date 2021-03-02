Хабиб Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что вопрос относительно возобновления карьеры для него остается открытым.

"Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим", - цитирует бойца Esquire.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.