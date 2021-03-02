Пеле привился от коронавируса

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле сделал прививку от коронавируса Covid-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня - незабываемый день. Я сделал прививку", - подписал фотографию Пеле.

Кроме того, он обратился к своим подписчикам с просьбой не забывать, что пандемия продолжается, а также напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 268 215 случаев заражения.