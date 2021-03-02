В США призвали РФ ликвидировать программу химического оружия
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что России необходимо уничтожить свою программу химического оружия.
"США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружию и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации", - сказал Прайс.
Он также подчеркнул, что любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым и противоречит международному праву.
Помимо этого, Прайс поприветствовал антироссийские санкции Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным, передает РИА Новости.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в отравлении Алексея Навального.
Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где в течение почти пяти месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться