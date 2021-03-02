В станице Курской на Ставрополье обновят библиотеку

В ставропольской станице Курской в рамках нацпроекта "Культура" модернизируют библиотеку. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

В настоящее время в здании идут ремонтные работы, в результате которых в учреждении появится зона для молодежи и пространство для тренингов и мастер-классов.

В администрации поведали, что на данный момент уже завершился ремонт санузла для маломобильных граждан, обустроен вход в молодежную зону, где будет находиться Хобби-центр, проведен монтаж электропроводки.

Также в учрeждeниe пoступилo нoвoe oбoрудoвaниe - видеокамера, фотоаппараты, телевизоры, проектор, экран и штативы. Кроме того, библиотека получила современную литературу и игровые наборы-конструкторы для занятий робототехникой.

На работы из федерального бюджета выделено 10 млн рублей, передает "Ставропольское телевидение".