Зурабишвили призвала оппозицию к патриотизму

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на фоне возобновившегося диалога между властью и оппозицией при посредничестве президента Евросовета "вызывает удивление", что оппозиция пикетировала здание парламента.

"Неужели мы действительно не понимаем масштаб сделанного вчера заявления, уровень выраженной поддержки и то, что такое отношение требует от нас ответа, то есть взятия ответственности. От нас ждут больше последовательности, больше конструктивности, больше государственного подхода, то есть истинного патриотизма", - цитирует Зурабишвили "Sputnik Грузия".

Напомним, по предложению президента Евросовета Шарля Мишеля, 1 марта в президентском дворце Орбелиани состоялись переговоры премьер-министра Грузии Ираклия Гарибавшили и лидеров оппозиции по урегулированию политического кризиса. Несмотря на это, утром 2 марта представители оппозиции пикетировали входы в парламент.