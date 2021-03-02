Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто будет следующим чемпионом UFC в легком весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что Ислам Махачев станет следующим чемпионом организации.

"Сейчас все говорят о Дастине, Коноре, Чендлере, Джастине, Оливейре. Но к концу года все изменится. Я не думаю, что кто-то может победить Махачева сейчас", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов, добавив, что Ислам "будет править" легким дивизионом.

Махачев проведет следующий поединок на турнире UFC 259 7 марта. Его соперником будет Дрю Добера.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. В январе 2021 года Дана Уайт провел с ним переговоры в ОАЭ, но их результаты не принесли Уайту ожидаемых результатов.