МИД России пригрозил США дать ассиметричный ответ на санкции
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответ РФ на новые санкции США необязательно будет симметричным.
"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" Навального некими "боевыми химикатами". Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично",- отметила дипломат.
Захарова также указала на то, что "американская администрация предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Европейским союзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы". "Коллегам в США, наверное, сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность и смириться с этим. Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, проваляться и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор", - сказала официальный представитель МИД.
При этом она подчеркнула, что РФ продолжит последовательно и решительно отстаивать национальные интересы. "Призываем коллег не играть с огнем",- добавила Захарова.
Напомним, ранее сегодня США объявили о введении санкций против РФ по делу Навального. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия" и семь должностных лиц высокого ранга российского правительства.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться