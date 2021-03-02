Саудовская Аравия хочет выйти на пятое место по посещаемости туристами

По мере того как программы вакцинации от COVID-19 развертываются по всему миру, страны, зависящие от туризма, надеются, что путешественники вернутся к ним уже в этом году, пишет японское ежедневное издание "Нихон кэйдзай". Одна из таких стран - Саудовская Аравия, которая стремится стать пятым по посещаемости местом в мире к 2030 году. Трудно представить, что новичок в мировом туризме превзойдет приветливую Италию, нынешнего обладателя пятого места, которую в 2019 году посетили 65 миллионов туристов. Но на данный момент происходят весьма удивительные изменения.

Есть множество признаков того, что королевство усиливает свою политику ”Открытые сердца/открытые двери”, инициированную в сентябре 2019 года, а затем заблокированную пандемией. Управление по туризму Саудовской Аравии начало первую глобальную рекламную кампанию под названием ”Добро пожаловать в Аравию: путешествие, которое вы и представить себе не могли”. Соответствующее видео будет транслироваться на более чем 30 туристических рынках в Северной Америке, Европе, Азии и странах Персидского залива в преддверии возобновления международных рейсов 17 мая после завершения годового запрета из-за COVID-19.

Краеугольным камнем кампании станет онлайн-служба подачи заявок на получение туристической визы на 90 дней, доступная в 49 странах, включая Китай, Японию, Великобританию и США, что позволит иностранцам исследовать страну, причем только два священных города, Мекка и Медина, останутся закрытыми для немусульман. Раньше посетителям Саудовской Аравии были доступны визы только для паломничества, деловых поездок и других коммерческих целей.

Разворот королевства на 360 градусов с целью охватить туризм в рамках плана ”Видение до 2030 года”, направленного на снижение зависимости от нефти, скептики будут рассматривать как попытку скрыть нарушения прав человека, а также восстановить имидж страны после жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. В пятницу США опубликовали ранее засекреченный отчет разведки, в котором говорится, что наследный принц Мохаммед ибн Салман одобрил план убийства Хашукджи саудовскими боевиками.

Тем не менее для любителей путешествий, например, Венди Мин, которая работает в китайском туристическом онлайн-агентстве, расположенном в Шанхае, политика и туризм - разные понятия. Друзья раскритиковали Венди за то, что она побывала в Саудовской Аравии в январе прошлого года. ”Они сказали, что неэтично посещать некоторые страны, мол, это противоречит правилам путешественника, - рассказала Мин. - Мне не нравится, когда люди, которые никогда не были в какой-то стране, уверенно отговаривают меня от поездки туда, потому что это плохо. Я была в Северной Корее, Иране, Судане и других местах, которые, по их мнению, пользуются дурной славой”.

Саудовская Аравия стала 89-й страной, которую посетила Мин. Она добавила королевство в свой список путешествий несколько лет назад, когда увидела фотографию Слоновой скалы Аль-Ула. Аль-Ула с впечатляющими скальными образованиями, руинами, монументальными гробницами и старым городом - это ответ Саудовской Аравии на знаменитую Петру в Иордании.

Туристы также могут узнать больше об Эд-Диръии, городе, расположенном на окраине столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, и славящемся своей традиционной архитектурой из глины.

Подобно тому, как Дубай превратил пустыню в туристическую площадку, Управление по туризму Саудовской Аравии обдумывает новые способы привлечения посетителей.

В ноябре прошлого года было заключено соглашение о проведении ночной гонки Гран-при Формулы-1. Инаугурационная гонка пройдет на городской трассе в Джидде в ноябре, а затем будет проводиться на специально созданной трассе в Киддии, развлекательном мегакомплексе который строится в Эр-Рияде. Ожидается, что Киддия будет частично открыта в 2023 году: заработает тематический парк Six Flags с самыми быстрыми, высокими и длинными в мире американскими горками.

Но жемчужиной саудовских туристических планов является проект ”Красное море”, предусматривающий отдельный аэропорт, чтобы доставлять пассажиров на архипелаг из 90 курортных островов на западном побережье, при этом первые 14 роскошных отелей будут открыты в 2022 году.

Несмотря на довольно привлекательный маркетинг, для людей, желающих вырваться на свободу после месяцев пандемической изоляции и ограничений на поездки, Саудовская Аравия, где за ношение шорт или публичные поцелуи можно угодить в тюрьму, вряд ли окажется первоочередным выбором. ”Не думаю, что новички и малоизвестные места - лучший выбор для людей после пандемии, - сказал Стефан Ремер, основатель швейцарского туроператора Tourasia. - Люди предпочли бы вернуться в страны, которые они знают и любят”.

Публичные проявления любви (даже держаться за руки не рекомендуется) не одобряются в Саудовской Аравии, согласно правилам этикета для посетителей, опубликованных на веб-сайте по получению электронной визы. Во многих ресторанах есть зал для семей, и для всех остальных. Одинокие женщины часто едят в семейном секторе. Запрещено употребление алкоголя.

Тем не менее в последнее время королевство ослабило некоторые ограничения. От женщин-туристов больше не требуется носить платок и абайю. Не состоящие в браке мужчины и женщины теперь могут проживать в одной комнате, а саудовским женщинам разрешено водить машину. Теперь все женщины, включая гражданок Саудовской Аравии, могут заселиться в отель самостоятельно.

Мин из уважения носила платок, хотя в отеле сказали, что в этом нет необходимости. ”Я гуляла сама по себе, люди были дружелюбными и все время спрашивали, откуда я. Я совершенно не чувствовала дискомфорта”, - говорит путешественница.

Фахад Алобайлан, вице-президент по поездкам компании Seera, зарегистрированной в Саудовской Аравии группы, предоставляющей туристические услуги, считает, что неверные представления о королевстве со временем забудутся. ”В этом году мы ожидаем иностранных туристов, хотя их может быть не так много, как мы рассчитывали до пандемии, поскольку ситуация все еще зависит от COVID-19 и ограничений на поездки”, - сказал Алобайлан, добавив, что он получает много запросов от зарубежных специалистов по планированию поездок, стремящихся привлечь своих клиентов в Саудовскую Аравию, особенно из России и Китая, а также нишевых операторов в США и Европе. ”Ежегодно Саудовская Аравия приветствует представителей многих национальностей во время хаджа и умры. Мы оказываем гостеприимство мирового класса, - сказал Мохаммед М. С. Бинмахфуз, основатель и генеральный директор Umrahme Business, расположенного в Джидде туристического онлайн-агентства, обслуживающего паломников. По данным Statista, в 2019 году Саудовскую Аравию посетило около 13 миллионов человек, и цель королевства в 100 миллионов посетителей к 2030 году кажется недостижимой. Но статус неизведанного направления принесет ей определенную популярность среди туроператоров, отчаянно борющихся за новые предложения.

Всемирный совет по путешествиям и туризму и Всемирная туристская организация ООН предоставили Саудовской Аравии консультационные и обучающие программы, чтобы помочь стране быстрее достичь своей цели. Если и есть сомнения относительно посещения Саудовской Аравии, они смягчаются аргументами о том, что туризм поощряет добрые намерения и помогает странам мира учиться друг у друга.

”Право выбора за клиентом. Если клиент хочет поехать, я, конечно, рассмотрю возможность отправить его в Саудовскую Аравию”, - сказал Дэвид Кеван, директор Chic Locations, нишевой туристической компании класса люкс в Великобритании. ”Великобритания продает оружие Саудовской Аравии, и благодаря этому тысячи британских граждан получают зарплату. Возможно, это неэтично, но что поделать, - говорит Кеван. - Сказать ”да” оружию, но ”нет” туризму - лицемерие. Малазийским и индонезийским мусульманам может не нравиться то, что происходит в Мьянме или Китае, но это не мешает им путешествовать”.

Хотя Саудовская Аравия остается закрытой для граждан Израиля, она сняла запрет для путешественников, которые ранее посещали Израиль и имеют соответствующий штамп в паспорте. ”Возможно, это сигнал о начале изменения политики, - говорится на веб-сайте, посвященном получению электронной визы, в разделе о том, как поехать в Саудовскую Аравию после посещения Израиля. - По некоторым сообщениям, Саудовская Аравия может вскоре открыть свои двери, по крайней мере, для израильских арабов. В будущем, возможно, все израильские граждане смогут посетить страну”.