Стала известна точная дата Всероссийской переписи населения

Основной этап Всероссийской переписи населения начнется не в сентябре, как планировалось ранее, а с 23 августа и продлится по 30 сентября, а жителей труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря, - говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.

Всего на перепись будет выделено больше 40 млрд рублей, тогда как ранее бюджет мероприятия оценивался примерно в 32 млрд рублей. Это объясняется тем, что оплату работы 360 тыс переписчиков увеличат с 18 тыс до 25 тыс рублей, передает "Интерфакс".

Напомним, перепись переносили в России уже переносили дважды. Сначала планировалось, что она пройдет в октябре 2020 года, но коррективы в дату старта внес коронавирус: сначала ее перенесли на апрель 2021 года, а затем - на август-сентябрь 2021 года.