Китай бросил Ирану спасательный круг, но хочет баланса в регионе

Оказывая давление на Вашингтон для снятия санкций и возобновления СВПД, Пекин расширил торговые и военные отношения с Тегераном и его соседями, пишет Al-Monitor. В уравнении под названием ядерная сделка с Ираном или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) Соединенные Штаты остаются ключевым звеном, заявили в МИД Китая. Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон вернулся к соглашению, отменил санкции против Тегерана и вывел ядерную программу страны из тупика, преобразовав тем самым проблему в международную возможность.

Но с тех пор как сделка была подписана в 2015 году, геополитическая обстановка изменилась. Иран стал, возможно, самым главным стратегическим союзником Китая в регионе. Одновременно с этим отношения США как с Ираном, так и с Китаем ухудшаются с февраля 2006 года, когда Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) передал ядерное досье Ирана в Совет Безопасности ООН, что привело в итоге к заключению ядерного соглашения.

После того как Вашингтон в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД, проводится кампания ”максимального давления”, чтобы уничтожить экономический сектор Ирана.

На фоне лавины санкций, направленных на снижение покупательной способности Тегерана, Китай стал спасательным кругом для Ирана. Импорт нефти из ИРИ в Пекин вырос до миллиона баррелей в день. И стороны, как сообщается, близки к завершению 25-летнего торгового и военного соглашения, в рамках которого Китай инвестирует около $400 млрд в банковский, телекоммуникационный, транспортный и инфраструктурный сектора Ирана в обмен на поставку иранской нефти со скидкой.

Иранцы сообщили о стратегическом соглашении, сигнализируя о том, что они не изолированы. Китай, однако, не делает никаких заявлений о предстоящей сделке. По словам управляющего директора Вашингтонского института и бывшего старшего директора по делам Ближнего Востока в Совете национальной безопасности Майкла Сингха, Пекин стремится к балансу на Ближнем Востоке. ”Китай поддерживает тесные отношения с Ираном, но при этом хочет гарантировать дружеские связи с соперниками ИРИ, например, Израилем и арабскими странами Персидского залива. Кроме того, Пекин не хочет вступать в конфронтацию с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке”, - сказал Сингх в интервью Al-Monitor.

1 марта в ходе телефонного разговора, проведенного по просьбе специального посланника США по Ирану Роберта Мэлли, заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй подтвердил приверженность Пекина ядерной сделке. Стороны выразили готовность активизировать обсуждения.

Но Иран и Соединенные Штаты по-прежнему в тупике и не знают, что будет дальше. Иран заявил, что должны быть отменены все американские санкции, прежде чем Тегеран вернется к своим обязательствам по сделке 2015 года. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет первым снимать санкции. На этой неделе Иран отклонил предложение США и Европейского союза о проведении прямых переговоров по ядерной проблеме, сообщили The Wall Street Journal два высокопоставленных западных дипломата.

Первым испытанием для Ирана и международного сообщества станет исполнение соглашения о Дополнительном протоколе, которое предоставляет МАГАТЭ краткосрочный доступ к действующим ядерным объектам Ирана и предполагаемым ядерным объектам.

В феврале иранские законодатели установили крайний срок для ограничения сотрудничества с МАГАТЭ, если санкции не будут отменены. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере, что по истечении срока Иран обязан по закону прекратить действие Дополнительного протокола. При этом он заверил международное сообщество, что ”все меры обратимы и возможность исправить положение существует”.

В результате сделки, заключенной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в минувшие выходные, было достигнута техническая договоренность, которая позволит агентству ООН проводить регулярные мероприятия по проверке и мониторингу в течение трехмесячного периода.