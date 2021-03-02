Мастер-класс народного артиста Азербайджана, солиста ГАБТ пройдет в Москве

Народный артист Азербайджана, солист Государственного Академического Большого театра России Эльчин Азизов проведет мастер-класс для студентов и выпускников профильных музыкальных учебных заведений в Москве. Об этом сообщают СМИ.

Мероприятие состоится 6 марта в Москве в Школе музыки Music Way. Ее основатель и художественный руководитель - азербайджанский исполнитель, участник телепроекта"Голос" на Первом канале России Эмиль Кадыров.

Баритон Эльчин Азизов становился лауреатом ряда международных конкурсов, с большим успехом выступал во многих странах мира, на его счету несколько ролей в азербайджанских, российских и турецких фильмах, он также является режиссером нескольких кинокартин и театральных постановок. В 1992-2001 годах играл в КВН в легендарной команде "Парни из Баку".