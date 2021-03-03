Протесты в Грузии усиливают влияние Саакашвили

1 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель встретился в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Они собирались обсуждать пандемию COVID-19, а также сотрудничество между Грузией и Евросоюзом в рамках Соглашения об ассоциации 2014 года, но речь шла о другом. Jamestown Foundation пишет, что визит высшего представителя ЕС в Грузию произошел на фоне нарастающего политического кризиса, который обострился в связи с недавним арестом Ники Мелии, возглавляющего крупнейшую и наиболее влиятельную оппозиционную партию ”Единое национальное движение” (ЕНД).

Во время пребывания в столице Грузии Мишель встретился с лидерами основных оппозиционных партий. Шарль Мишель и западные дипломаты, в том числе посол США Келли К. Дегнан и глава европейской делегации Карл Харцель, в течение нескольких месяцев призывали соперничающие политические фракции Грузии к компромиссу, но правящая ”Грузинская мечта” (ГМ) и объединенная оппозиция, включающая ЕНД, рассматривают вопрос о проведении досрочных выборов как красную линию. Оппозиционеры утверждают, что результаты парламентских выборов, состоявшихся прошлой осенью, были сфальсифицированы, а ГМ отрицает какие-либо существенные нарушения. В январе этого года спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил, что всеобщие выборы уже состоялись 31 октября 2020 года, а следующие пройдут в 2024 году.

После ареста председателя партии ЕНД лидеры оппозиции заявили, что любые предметные переговоры с правящей партией возможны только после ”освобождения всех политических заключенных”, в том числе Мелии. ”Нет смысла вести переговоры с правительством, которое арестовывает людей по политическим мотивам”, - сказал депутат парламента от ЕНД Роман Гоциридзе.

Одновременно на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, перед зданием национального законодательного собрания, оппозиция провела длительную антиправительственную акцию протеста. 26 февраля по указанию основателя ЕНД, бывшего президента Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиции, несколько тысяч сторонников оппозиции собрались у здания парламента. Представительница ЕНД, экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе зачитала заявление Ники Мелии, которое он составил в тюрьме. Мелия призвал ”всех свободолюбивых грузин” выйти на улицы, чтобы ”сохранить независимость страны” и ”добиться освобождения политических заключенных”. Он имел в виду не только себя, но и основателя телеканала ”Мтавари Архи” Георгия Руруа.

Демонстранты установили 11 палаток у парламента, а лидеры оппозиции обнародовали свой план ”постоянного протестного движения”, включающий пикетирование парламента во время пленарных заседаний, организацию ”коридоров позора” для правящих депутатов ГМ, протесты возле Государственной канцелярии (где находится офис премьер-министра Гарибашвили), митинги у городского суда, вынесшего постановление об аресте Мелии ранее в этом месяце, а также проведение масштабных акций на проспекте Руставели.

Первая акция произошла 1 марта: несколько неправительственных организаций (НПО) устроили марш в направлении бывшей резиденции миллиардера Бидзины Иванишвили, который недавно объявил, что уходит из политики и покидает пост председателя ”Грузинской мечты”.

События в Грузии демонстрируют восстановление политического влияния бывшего президента и лидера ЕНД Михаила Саакашвили, который в настоящее время проживает в Киеве, где возглавляет исполком Национального совета реформ Украины.

Незадолго до ареста Мелии Саакашвили предупредил, что, если власти осмелятся штурмовать офисы партии ЕНД, он ответит ”самым решительным способом”. Саакашвили не исключил, что после начала массовых акций протеста вернется в Грузию из Украины. После того, как спецназ МВД ворвался в офис ЕНД и задержал Мелию, бывший президент обвинил правящую партию и Иванишвили в установлении диктатуры ”белорусского типа”. По его словам, в Грузии происходит ”внедрение российской модели”. Саакашвили призвал к новым выборам под международным контролем и объявил о планах своей партии ”мобилизовать народ”. В ответ на вопрос, готов ли он вернуться в Грузию, бывший президент сказал: ”Я обязательно вернусь в какой-то момент, но мне хочется избежать хаоса, кровопролития и гражданских столкновений”. С самого начала политического кризиса Саакашвили почти ежедневно выступает на грузинских оппозиционных телеканалах, обещая ”освободить свою родину от позорного правления российского олигарха, раба Путина, крупнейшего акционера ”Газпрома” Бидзины Иванишвили”.

За несколько дней до задержания Ника Мелия сделал несколько мягких и дипломатичных заявлений о готовности оппозиции начать переговоры с ГМ и правительством Гарибашвили. Некоторые эксперты пришли к выводу, что Мелия сознательно выбирал менее радикальную риторику и тактику по сравнению с теми, которые предлагал основатель партии Саакашвили. Но по словам директора региональных программ Центра стратегического анализа Грузии Гелы Васадзе, ”нет смысла строить предположения о разногласиях между Саакашвили и Мелии, когда само правительство не предложило никаких компромиссных вариантов. Власти выбрали сценарий насилия”. Васадзе считает, что хотя бывший президент физически не находится в стране, он ”гораздо более влиятельный”, чем Мелия, потому что ”у него есть финансовые ресурсы его друзей-бизнесменов, большая электоральная база и даже группы поддержки в военных и правоохранительных органах, находящихся под его контролем”.

Возможно, последним шансом для компромисса между властями и оппозицией может стать объявление ”общей амнистии” для всех оппозиционных политиков, арестованных или обвиненных прокуратурой с момента прихода ”Грузинской мечты” к власти в 2012 году. Сам Саакашвили намекнул на такой вариант в интервью телеканалу Pirveli (правда, прямо и однозначно свой призыв он не озвучил). Основатель ЕНД был приговорен к 3–6 годам лишения свободы за превышение полномочий в период своего президентства. Амнистия позволит ему вернуться в Грузию и возобновить политическую деятельность.

Тем не менее такое предложение вряд ли будет приемлемо для правительства Гарибашвили. 38-летний премьер-министр заявил, что в Грузии ”все равны перед законом”, а нарушители ”должны быть наказаны”. Гарибашвили явно имел в виду не только председателя ЕНД Мелию, но и бывшего президента Саакашвили. 1 марта возобновились переговоры между правительством и оппозицией, организованные президентом Грузии. Скоро станет ясно, окажется ли результативным последний раунд обсуждений.