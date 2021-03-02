Эрдоган оценил переговоры с Макроном

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели переговоры. Об этом сообщил турецкий лидер.

"Мы провели очень хороший разговор с моим французским коллегой Макроном, обсудили двусторонние отношения и региональные и международные проблемы", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что у стран есть большой потенциал отношений, и Анкара будет расширять сотрудничество с Парижем, в том число в области борьбы с терроризмом.