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Эрдоган оценил переговоры с Макроном

Эрдоган оценил переговоры с Макроном

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели переговоры. Об этом сообщил турецкий лидер.   

"Мы провели очень хороший разговор с моим французским коллегой Макроном, обсудили двусторонние отношения и региональные и международные проблемы", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что у стран есть большой потенциал отношений, и Анкара будет расширять сотрудничество с Парижем, в том число в области борьбы с терроризмом.

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