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Городскую больницу отремонтируют в Железноводске

Городскую больницу отремонтируют в Железноводске

В пресс-службе администрации Железноводска сообщили, что в городской больнице будет проведен ремонт. Инфекционное отделение было  реконструировано в прошлом году

"По поручению губернатора Владимира Владимирова, администрация города совместно с руководством городской больницы приступила к выполнению подготовительных мероприятий. После подготовки документов и определения источников финансирования сразу приступим к ремонту", - сообщил мэр города Евгений Моисеев.

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Вестник Кавказа

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