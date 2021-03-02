Городскую больницу отремонтируют в Железноводске

В пресс-службе администрации Железноводска сообщили, что в городской больнице будет проведен ремонт. Инфекционное отделение было реконструировано в прошлом году

"По поручению губернатора Владимира Владимирова, администрация города совместно с руководством городской больницы приступила к выполнению подготовительных мероприятий. После подготовки документов и определения источников финансирования сразу приступим к ремонту", - сообщил мэр города Евгений Моисеев.