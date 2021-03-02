Хабиб Нурмагомедов назвал совет, который дал ему отец

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о совете, который ему дал ему в свое время отец Абдулманап Нурмагомедов.

"Я бы не хотел, чтобы люди ассоциировали моего отца как тренера, как человека, который развил борьбу или что-то еще. У моего отца было много проектов, и самое большое, что он сделал, - это воспитал людей, воспитал личности", - подчеркнул спортсмен.

По словам Хабиба, его отец всегда говорил ему, что самой большой и лучшей инвестицией является инвестиция в людей. "Многих близких родственников мой отец и поддерживал, и воспитывал. Было много сирот, о которых он заботился. В этом направлении он оставил очень большое наследие", - цитирует бойца Esquire.

Он подчеркнул, что со временем люди поймут это еще больше.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в результате осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19. За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. В январе 2021 года Дана Уайт провел с ним переговоры в ОАЭ, но их результаты не принесли Уайту ожидаемых результатов.