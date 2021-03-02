Жителям Грузии дадут гранты на развитие бизнеса в селах

В Грузии начинается конкурс для начинающих и не только предпринимателей страны на выдачу несельскохозяйственных грантов, такое сообщение распространил Минсельхоз страны.

Цель конкурса - обеспечение необходимых условий для создания новых рабочих мест в селах, поддержка бизнеса в селах и мероприятий по смягчению климатических изменений, сообщают грузинские СМИ.

Программа будет реализоваться в восьми муниципалитетах: Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.

Направить заявки на получение гранта можно до 31 марта текущего года.