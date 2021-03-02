Жителям Грузии дадут гранты на развитие бизнеса в селах
В Грузии начинается конкурс для начинающих и не только предпринимателей страны на выдачу несельскохозяйственных грантов, такое сообщение распространил Минсельхоз страны.
Цель конкурса - обеспечение необходимых условий для создания новых рабочих мест в селах, поддержка бизнеса в селах и мероприятий по смягчению климатических изменений, сообщают грузинские СМИ.
Программа будет реализоваться в восьми муниципалитетах: Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
Направить заявки на получение гранта можно до 31 марта текущего года.
Вестник Кавказа
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