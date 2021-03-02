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В Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

В Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

В Европе наблюдаются первые признаки роста заболеваемости новым коронавирусом, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 

Он уточнил, что "появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах".

 Клюге подчеркнул, что четыре из десяти стран мира, где было зафиксировано наибольшее число заражений за сутки, находятся в Европе.

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