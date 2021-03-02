ГЛОНАСС будет контролировать маршруты кубанских автобусов

Водители пригородного общественного транспорта на Кубани, отключающие систему ГЛОНАСС для "оптимизации" своего маршрута, рискуют получить серьезный штраф, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Частные перевозчики зачастую нарушают свой маршрут, останавливаются в неположенном месте, а чтобы скрыть эти нарушения, они отключают систему ГЛОНАСС. В краевое законодательство будут внесены изменения, которые позволят муниципалитетам штрафовать нерадивых перевозчиков", - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Напомним, российская спутниковая система ГЛОНАСС позволяет отслеживать движение перевозчиков по установленному маршруту, а также количество единовременных работающих машин.