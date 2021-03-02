Главная » Новости

ГЛОНАСС будет контролировать маршруты кубанских автобусов

ГЛОНАСС будет контролировать маршруты кубанских автобусов

Водители пригородного общественного транспорта на Кубани, отключающие систему ГЛОНАСС для "оптимизации" своего маршрута, рискуют получить серьезный штраф, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

"Частные перевозчики зачастую нарушают свой маршрут, останавливаются в неположенном месте, а чтобы скрыть эти нарушения, они отключают систему ГЛОНАСС. В краевое законодательство будут внесены изменения, которые позволят муниципалитетам штрафовать нерадивых перевозчиков", - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Напомним, российская спутниковая система ГЛОНАСС позволяет отслеживать движение перевозчиков по установленному маршруту, а также количество единовременных работающих машин.

630 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!