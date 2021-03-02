Главная » Новости

"Библионочь-2021" посвятят космосу

&quot;Библионочь-2021&quot; посвятят космосу

В субботу, 24 апреля, по всей России пройдет уже ставшая традиционной акция "Библионочь-2021", участники которой - библиотеки, книжные магазины и литературные музеи - подготовят для посетителей тематические мероприятия: выставки, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями и другие события.

"Библионочь-2021" пройдет под девизом "Книга - путь к звездам" – она будет посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космос и приурочена к празднованию Года науки и технологий, - сообщили организаторы, передает "АиФ".

На официальной странице "Библионочи-2021" уже размещены тематические материалы, посвященные литературе, книгам и библиотекам: увлекательные статьи, тесты, лекции, интервью и многое другое, а также доступна афиша мероприятий по всей стране: она будет обновляться до 24 апреля ежедневно.

Информационным партнером акции традиционно стал портал "Культура.РФ", - говорится в сообщении.

1120 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!