Жители Краснодара выберут облик "Солнечного острова"

В Краснодаре стартовало обсуждение с жителями города концепции благоустройства и развития городского парка "Солнечный остров"

Предварительный проект развития и благоустройства территории парка уже разработан, но сначала его обсудят вместе с жителями города – для этого на сайте администрации Краснодара создан специальный раздел и открыто голосование по вопросам благоустройства парка, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, передает портал Юга.ру.

В дальнейшем пройдут открытые обсуждения с активистами и представителями общественных организаций, семинары с жителями микрорайонов Гидростроителей и Черемушки, депутатские слушания, а также встречи с работающими в парке предпринимателями.

Все собственники капитальных объектов в парке получат стилистическое решение, к которому необходимо будет привести здание, а новая концепция предлагает зонировать территории: для тихого отдыха, зоопарка, участка с аттракционами и площадки для проведения массовых мероприятий, - рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Ожидается, что в парке будут построены теннисный корт, футбольное поле, волейбольная и спортивная площадки, пункты велопроката и памп-трек для велосипедистов.