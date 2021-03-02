Главная » Новости

Жители Крыма проголосуют за благоустройство своих городов онлайн

Жители Крыма проголосуют за благоустройство своих городов онлайн

Жители Крыма смогут проголосовать за преобразование внешнего вида городов в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

Отмечается, что голосование за список обновленных скверов, улиц, дворов и других общественных мест будет проходить на платформе za.gorodsreda.ru.

Первыми будут выбираться внешние облики Симферополя, Армянска, Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарая, Ялты и Щелкино. Именно здесь будут благоустраивать территории в будущем году.

1080 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!