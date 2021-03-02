Жители Крыма проголосуют за благоустройство своих городов онлайн

Жители Крыма смогут проголосовать за преобразование внешнего вида городов в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

Отмечается, что голосование за список обновленных скверов, улиц, дворов и других общественных мест будет проходить на платформе za.gorodsreda.ru.

Первыми будут выбираться внешние облики Симферополя, Армянска, Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарая, Ялты и Щелкино. Именно здесь будут благоустраивать территории в будущем году.