Жители Крыма проголосуют за благоустройство своих городов онлайн
Жители Крыма смогут проголосовать за преобразование внешнего вида городов в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.
Отмечается, что голосование за список обновленных скверов, улиц, дворов и других общественных мест будет проходить на платформе za.gorodsreda.ru.
Первыми будут выбираться внешние облики Симферополя, Армянска, Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарая, Ялты и Щелкино. Именно здесь будут благоустраивать территории в будущем году.
Вестник Кавказа
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