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Австрия может начать производство "Спутник V"

Австрия может начать производство &quot;Спутник V&quot;

Австрия ведет переговоры с Россией о возможности начала закупки вакцины от коронавируса "Спутник V" или сотрудничества в производстве в случае ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил канцлер Себастьян Курц.

В этой связи сообщил о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России. Речь идет о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины в случае одобрения ЕМА. Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве", - цитирует ТАСС.

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